Москва17 авг Вести.Ушел из жизни глава Ярковского сельсовета Игорь Конах, сообщает администрация Новосибирского района Новосибирской области в соцсети "ВКонтакте".

Главой сельсовета он был избран в 2020 году и зарекомендовал себя за это время как ответственный руководитель, искренне болеющий за судьбу родной земли и интересы ее жителей, отмечается в публикации.

Игорь Конах скончался 8 августа в результате трагического происшествия на воде говорится в сообщении

В районной администрации отметили, что под руководством Игоря Конаха были реализованы важные проекты по строительству Дома культуры и ремонту школы в селе Сенчанка.

Он поддерживал местные инициативы, был открыт к диалогу и неравнодушен к проблемам людей.