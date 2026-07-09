Москва9 июлВести.Возглавлявший Терский муниципальный район Кабардино-Балкарской Республики Асланби Хуштов умер на 62-м году жизни. Об этом сообщил в Telegram-канале глава республики Казбек Коков.
Перед смертью Хуштов долго болел.
Сегодня после продолжительной болезни на 62-м году ушел из жизни глава местной администрации Терского муниципального района Асланби Ажгериевич Хуштовговорится в сообщении Кокова
Администрацию района Хуштов возглавлял с 2023 года. Глава Кабардино-Балкарии отметил его высокий вклад в развитие региона.