Глава районной администрации Кабардино-Балкарии Хуштов умер на 62-м году жизни

Умер глава администрации района Кабардино-Балкарии Асланби Хуштов Глава районной администрации Кабардино-Балкарии Хуштов умер на 62-м году жизни

Москва9 июл Вести.Возглавлявший Терский муниципальный район Кабардино-Балкарской Республики Асланби Хуштов умер на 62-м году жизни. Об этом сообщил в Telegram-канале глава республики Казбек Коков.

Перед смертью Хуштов долго болел.

Сегодня после продолжительной болезни на 62-м году ушел из жизни глава местной администрации Терского муниципального района Асланби Ажгериевич Хуштов говорится в сообщении Кокова

Администрацию района Хуштов возглавлял с 2023 года. Глава Кабардино-Балкарии отметил его высокий вклад в развитие региона.