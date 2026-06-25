Москва25 июн Вести.Ночью в четверг, 25 июня, скончался глава Мордовского муниципального округа Тамбовской области 65-летний Сергей Манн, сообщил в мессенджере MAX губернатор региона Евгений Первышов.

Как отметил глава региона, большая часть трудовой биографии Сергея Манна связана с Мордовским округом, где он прошел путь от зоотехника Мордовского межхозяйственного предприятия до главы муниципалитета.

Приношу соболезнования родным и близким Сергея Викторовича и всем жителям округа. Светлая память написал Евгений Первышов

В правительстве Тамбовской области отметили, что смерть главы округа была скоропостижной.