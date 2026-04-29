Москва29 апрВести.Начальник отдела организации противоэпизоотических и карантинных мероприятий управления ветеринарии Новосибирской области Сергей Тур найден мертвым, передает ТАСС.
Об этом сообщил агентству глава областного центра ветеринарно-санитарного обеспечения Юрий Шмидт.
Человек умер, соболезнования родным и близкимприводит агентство слова Шмидта
По сведениям издания "НГС. Новости", Тур находился на больничном, у него отказало сердце. Юрий Шмидт подчеркнул, что точную причину смерти установят органы дознания.