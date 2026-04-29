Москва29 апр Вести.Начальник отдела организации противоэпизоотических и карантинных мероприятий управления ветеринарии Новосибирской области Сергей Тур найден мертвым, передает ТАСС.

Об этом сообщил агентству глава областного центра ветеринарно-санитарного обеспечения Юрий Шмидт.

Человек умер, соболезнования родным и близким приводит агентство слова Шмидта

По сведениям издания "НГС. Новости", Тур находился на больничном, у него отказало сердце. Юрий Шмидт подчеркнул, что точную причину смерти установят органы дознания.