Москва15 сен Вести.На 73-м году жизни скончался бывший вице-президент Международной шахматной федерации (FIDE) Георгиос Макропулос. О кончине сообщила пресс-служба Греческой шахматной федерации. Причины смерти не называются.

Макропулос занимал должность вице-президента FIDE с 1996 по 2018 год. В период с 2015 по 2018 год он исполнял обязанности главы организации: это произошло после того, как Министерство финансов США включило в санкционный список тогдашнего президента FIDE россиянина Кирсана Илюмжинова.

В связи с этим Илюмжинов уведомил членов президентского совета FIDE о временной передаче Макропулосу юридических, финансовых и деловых полномочий, касающихся деятельности федерации. С 1982 по 2021 год Макропулос возглавлял Греческую шахматную федерацию.