Умер экс-тренер женской сборной России по баскетболу Николай Башкиров Скончался бывший тренер женской сборной России по баскетболу Башкиров

Москва2 окт Вести.Российская Федерация баскетбола сообщила о смерти бывшего тренера женской сборной Николая Башкирова.

Николай Федорович умер на 83 году жизни.

Скончался заслуженный тренер РСФСР и России, легендарный тренер СШОР "Тринта" им. Ю.Я. Равинского, бывший тренер женской и юношеской сборных по баскетболу сказано в сообщении пресс-службы РФБ в MAX

Причины смерти не раскрываются.

В 1997 году под руководством Башкирова сборная России среди юниоров стала серебряным призером чемпионата Европы. В составе команды играли нынешний президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко, Ядгар Каримов, Сергей Топоров и Андрей Вохмянин.

За свою карьеру Башкиров возглавлял московские "Динамо" и "Спартак", а также женскую сборную России.