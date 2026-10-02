Москва2 октВести.Российская Федерация баскетбола сообщила о смерти бывшего тренера женской сборной Николая Башкирова.
Николай Федорович умер на 83 году жизни.
Скончался заслуженный тренер РСФСР и России, легендарный тренер СШОР "Тринта" им. Ю.Я. Равинского, бывший тренер женской и юношеской сборных по баскетболусказано в сообщении пресс-службы РФБ в MAX
Причины смерти не раскрываются.
В 1997 году под руководством Башкирова сборная России среди юниоров стала серебряным призером чемпионата Европы. В составе команды играли нынешний президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко, Ядгар Каримов, Сергей Топоров и Андрей Вохмянин.
За свою карьеру Башкиров возглавлял московские "Динамо" и "Спартак", а также женскую сборную России.