Москва13 ноя Вести.Аргентинец Маурисио Почеттино согласился стать новым главным тренером английского футбольного клуба "Манчестер Юнайтед". Как сообщила пресс-служба команды, 54-летний специалист приступит к своим обязанностям с 18 ноября.

"Манчестер Юнайтед" договорился с американской Федерацией футбола о том, что Почеттино и его тренерский штаб будут освобождены от работы с национальной командой.

В четверг, 12 ноября, футбольный клуб объявил об отставке Майкла Каррика с поста главного тренера.

Почеттино с 2024 года возглавляет сборную США. До этого аргентинец тренировал футболистов английских клубов "Челси", "Тоттенхэм" и "Саутгемптон", а также игроков испанского "Эспаньол" и французского ПСЖ.