Дэвид Бекхэм может стать кандидатом в президенты ФИФА Sky Sports: Дэвид Бекхэм может стать кандидатом на пост президента ФИФА

Москва17 окт Вести.Бывший капитан сборной Англии Дэвид Бекхэм может выдвинуть свою кандидатуру на пост президента Международной федерации футбола (ФИФА). Об этом сообщает Sky Sports со ссылкой на свои источники.

По информации телеканала, возможное выдвижение 51-летнего англичанина поддержит Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Бекхэма рассматривают не только как всемирно известного футболиста и икону поп-культуры, но и как опытного управленца.

В настоящее время Бекхэм является совладельцем американского клуба "Интер Майами", который выступает в Главной футбольной лиге (MLS) с 2020 года и в 2025 году стал победителем турнира.

Выборы президента ФИФА запланированы на март 2027 года в Марокко. Подать заявку на участие кандидаты могут до 18 ноября.

Сейчас организацию возглавляет Джанни Инфантино, избранный в феврале 2016 года и впоследствии дважды переизбранный без соперников. Он уже объявил о намерении баллотироваться на новый срок.