Spiegel: Инфантино не планирует уходить в отставку и рассчитывает на новый срок

Глава ФИФА Инфантино не планирует уходить в отставку Spiegel: Инфантино не планирует уходить в отставку и рассчитывает на новый срок

Москва6 сен Вести.Президент ФИФА Джанни Инфантино не планирует уходить в отставку и намерен баллотироваться на новый срок в 2027 году, сообщает Der Spiegel.

Президент ФИФА объявил в апреле, что будет баллотироваться на переизбрание в 2027 году. Конечно, в этом отношении ничего не изменилось приводятся в сообщении слова пресс-секретаря ФИФА

На Таймс-сквер в Нью-Йорке появился баннер с призывом отстранить Джанни Инфантино с поста президента ФИФА, сообщало издание Daily Mail. Его разместили на рекламном щите на углу Бродвея и Западной 43-й улицы.

Ранее вокруг Инфантино разгорелся крупный скандал. Как сообщило издание The Telegraph, во время работы Инфантино генсеком Союза европейских футбольных ассоциаций (Union of European Football Associations, UEFA, УЕФА) с 2009 года по 2016 год женщина, которую газета назвала его любовницей, получила повышение в должности с увеличением оклада на 30% до 160 тыс. швейцарских франков в год.

Тогдашний глава УЕФА Мишель Платини узнал об этом, и женщина покинула организацию, но с компенсацией, которая составляла шестизначную сумму.

ФИФА же опровергла все изложенное, назвав сообщения клеветой.

В августе из ФИФА ушел главный операционный директор Кевин Ламур, который ранее критиковал Инфантино.