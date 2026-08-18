Москва18 авг Вести.Главный директор по операциям Международной федерации футбола (ФИФА) француз Кевин Ламур покинул свою должность. Об этом порталу The Athletic сообщили в ФИФА.

ФИФА благодарит Кевина за два года службы и желает ему всяческих успехов в будущем. Дальнейших комментариев по этому вопросу не будет говорится в публикации

По данным телеканала Sky, отставка Ламура связана с его критикой в адрес президента ФИФА Джанни Инфантино. В июле Ламур в интервью агентству Associated Press говорил, что сотрудников ФИФА ввели в заблуждение относительно плана Инфантино по созданию FIFA Forward Enterprise – компании, которая должна была контролировать ключевые мужские и женские соревнования организации.

Инфантино считал, что создание FIFA Forward Enterprise позволило бы увеличить доходы национальных ассоциаций – членов ФИФА – и способствовало бы развитию футбола во всем мире. В самой Международной федерации футбола утверждали, что эта схема могла привлечь 4,2 млрд долларов.

Инициатива вызвала масштабную критику со стороны функционеров, федераций и других организаций. Журналист Ромен Молина также сообщал о возможной скорой отставке Инфантино, объясняя это тем, что глава ФИФА якобы потерял поддержку внутри организации.

Ранее вокруг Инфантино разгорелся крупный скандал. Как сообщило издание The Telegraph, во время работы Инфантино генсеком Союза европейских футбольных ассоциаций (Union of European Football Associations, UEFA, УЕФА) с 2009 года по 2016 год женщина, которую газета назвала его любовницей, получила повышение в должности с увеличением оклада на 30% до 160 тыс. швейцарских франков в год.

Тогдашний глава УЕФА Мишель Платини узнал об этом, и женщина покинула организацию, но с компенсацией, которая составляла шестизначную сумму.

ФИФА же опровергла все изложенное, назвав сообщения клеветой.