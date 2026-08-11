Трамп: замена Инфантино на посту главы ФИФА была бы ошибкой

Трамп назвал ошибкой потенциальную смену президента ФИФА Инфантино Трамп: замена Инфантино на посту главы ФИФА была бы ошибкой

Москва11 авг Вести.Президент США Дональд Трамп заявил, что Международная федерация футбола (ФИФА) совершила бы ошибку, заменив президента организации Джанни Инфантино.

Он назвал главу ФИФА "великолепным" человеком, который руководил проведением "самого успешного" чемпионата мира.

ФИФА совершила бы ужасную ошибку, если бы по какой-то причине даже рассматривала бы возможность смены президента Джанни Инфантино написал американский лидер в соцсети Truth Social

Ранее газета The Telegraph написала, что Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приступил к активному поиску президента Международной федерации футбола (ФИФА) вместо Инфантино. Отмечалось, что союз хочет видеть на этой должности "объединяющую фигуру".

Позднее издание также сообщило, что УЕФА может инициировать расследование по фактам появившихся сведений о выплатах шестизначной суммы компенсации бывшей любовнице Инфантино.