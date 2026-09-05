"Отстраните Инфантино": фанаты на Таймс-сквер потребовали отставки главы ФИФА Daily Mail: баннер с требованием отставки Инфантино разместили на Таймс-сквер

Москва5 сен Вести.Баннер с требованием отстранить Джанни Инфантино от должности президента Международной федерации футбола (ФИФА) появился на площади Таймс-сквер в Нью-Йорке. Об этом пишет Daily Mail.

Рекламный щит установили на углу Бродвея, 1500, и Западной 43-й улицы.

Футбольные конфедерации, отстраните Инфантино. ФИФА заслуживает лидера, а не дилера. #InfantinoOut ("Долой Инфантино" – Прим. ред.) написано на баннере

Организаторы акции заявили, что выступают от имени футбольных болельщиков. Они обвинили президента ФИФА в обмане, шантаже и угрозах при продвижении проекта FIFA Forward Enterprise (FFE).

Он обманывал, шантажировал и угрожал ФИФА, своей команде и всему мировому футбольному руководству в целом, чтобы продать международный футбол людям, которые связаны с крайне сомнительной деятельностью и которые не интересуются болельщиками, кроме как как центрами получения прибыли цитируются слова организаторов

Также организаторы акции обратились к фанатам с призывом протестовать против Инфантино на матчах и футбольных мероприятиях, а также бойкотировать турниры, которые организует ФИФА.

В августе в отставку ушел раскритиковавший Инфантино главный директор по операциям ФИФА француз Кевин Ламур.