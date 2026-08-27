УЕФА озвучил позицию по выборам главы ФИФА УЕФА не поддержит кандидатуру Инфантино на выборах главы ФИФА

Москва27 авг Вести.Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) не поддержит Джанни Инфантино на выборах президента Международной федерации футбола (ФИФА), если он решит баллотироваться на новый срок. Об этом сообщила пресс-служба УЕФА.

Выборы главы ФИФА запланированы на март 2027 года. Ожидается, что они пройдут в городе Рабат в Марокко.

Если нынешний президент ФИФА все же решит баллотироваться на новый срок, УЕФА объединит усилия с партнерскими конфедерациями, чтобы предложить ассоциациям-членам достойную альтернативу, приверженную принципам честности, подотчетности, развития и реальных институциональных изменений говорится в заявлении

Ранее стало известно, что Инфантино рассматривает возможность продажи доли коммерческих прав на чемпионат мира в рамках новой структуры, которая будет управлять ключевыми турнирами организации. После этого все 55 национальных ассоциаций, которые входят в УЕФА, приняли решение бойкотировать турниры ФИФА.

По информации газеты The Telegraph, УЕФА активно ищет претендента на пост президента ФИФА вместо Инфантино.