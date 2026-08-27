Москва27 авгВести.Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) не поддержит Джанни Инфантино на выборах президента Международной федерации футбола (ФИФА), если он решит баллотироваться на новый срок. Об этом сообщила пресс-служба УЕФА.
Выборы главы ФИФА запланированы на март 2027 года. Ожидается, что они пройдут в городе Рабат в Марокко.
Если нынешний президент ФИФА все же решит баллотироваться на новый срок, УЕФА объединит усилия с партнерскими конфедерациями, чтобы предложить ассоциациям-членам достойную альтернативу, приверженную принципам честности, подотчетности, развития и реальных институциональных измененийговорится в заявлении
Ранее стало известно, что Инфантино рассматривает возможность продажи доли коммерческих прав на чемпионат мира в рамках новой структуры, которая будет управлять ключевыми турнирами организации. После этого все 55 национальных ассоциаций, которые входят в УЕФА, приняли решение бойкотировать турниры ФИФА.
По информации газеты The Telegraph, УЕФА активно ищет претендента на пост президента ФИФА вместо Инфантино.