УЕФА выдвинул главу Федерации футбола Франции кандидатом на пост президента ФИФА УЕФА предложил француза Диалло на пост президента ФИФА

Москва16 ноя Вести.Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) выдвинул главу Федерации футбола Франции Филиппа Диалло кандидатом на пост президента Международной федерации футбола (ФИФА). Об этом сообщила пресс-служба УЕФА.

Диалло принял предложение баллотироваться в президенты ФИФА.

Национальные ассоциации, представленные в исполнительном комитете УЕФА, предложили Филиппу Диалло выдвинуть свою кандидатуру на президентских выборах в ФИФА и единогласно заявили о своей полной поддержке говорится в заявлении

Выборы президента Международной федерации футбола пройдут в марте следующего года в Марокко. Нынешний глава ФИФА Джанни Инфантино уже объявил о намерении баллотироваться на новый срок.