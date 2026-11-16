Москва16 нояВести.Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) выдвинул главу Федерации футбола Франции Филиппа Диалло кандидатом на пост президента Международной федерации футбола (ФИФА). Об этом сообщила пресс-служба УЕФА.
Диалло принял предложение баллотироваться в президенты ФИФА.
Национальные ассоциации, представленные в исполнительном комитете УЕФА, предложили Филиппу Диалло выдвинуть свою кандидатуру на президентских выборах в ФИФА и единогласно заявили о своей полной поддержкеговорится в заявлении
Выборы президента Международной федерации футбола пройдут в марте следующего года в Марокко. Нынешний глава ФИФА Джанни Инфантино уже объявил о намерении баллотироваться на новый срок.