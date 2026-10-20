УЕФА требует от ФИФА до 2 ноября объяснить решения и инициативы Инфантино

УЕФА потребовал от ФИФА отчета о деятельности и планах Инфантино УЕФА требует от ФИФА до 2 ноября объяснить решения и инициативы Инфантино

Москва20 окт Вести.Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) обратился к Международной федерации футбола (ФИФА) с требованием до 2 ноября предоставить ответы на вопросы, касающиеся намерения президента ФИФА Джанни Инфантино передать часть коммерческих прав на турнир частным инвесторам.

Другие вопросы остались без ответа, а запрошенная информация и документация не были предоставлены. Отзыв FFE (идея Инфантино создать FIFA Forward Enterprise FFE - прим. ред.), признание ошибок и объявление о "потенциальных реформах управления" не дают ответа на вопрос, как принимались соответствующие решения и почему совет ФИФА не был вовлечен в процесс на соответствующем этапе приводит британская корпорация BBC фрагмент письма УЕФА

Его составители подчеркнули, что эти вопросы требуют безотлагательного ответа, их нельзя переносить на следующее заседание совета ФИФА, а планируемые реформы не могут заменить проверки уже принятых решений.

В июле 2026 года стало известно о планах Инфантино образовать компанию, которая контролировала бы главные мужские и женские соревнования ФИФА. Предполагалось, что структура под названием FIFA Forward Enterprise увеличит прибыль ассоциаций-членов и поспособствует развитию футбола в мире.

В ФИФА заявляли, что предложенная схема могла привлечь 4,2 миллиарда долларов. Однако большинство спортивных функционеров, федераций и других структур раскритиковали эту инициативу, после чего Инфантино от нее отказался, выразив желание остаться на занимаемой должности.

На этом фоне УЕФА активизировал поиск претендентов на пост президента ФИФА.