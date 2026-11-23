Глава ФИФА Инфантино пытался продать права на ЧМ на срок в 96 лет The Guardian: Глава ФИФА хотел продать права на ЧМ частным инвесторам на 96 лет

Москва23 ноя Вести.Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино планировал продать часть коммерческих прав на чемпионат мира частным инвесторам на срок в 96 лет. Об этом сообщает The Guardian.

Согласно данным документов, которые оказались в распоряжении британского издания, контракты предусматривали 12-летние инвестиционные периоды, а общая их продолжительность могла достигнуть 96 лет. При этом ФИФА сохранила бы за собой 51% акций коммерческого проекта FIFA Forward Enterprise (FFE) на бессрочной основе, а выплаты руководству составили бы до 5% от его стоимости в качестве бонусов.

Руководство мирового футбола объявило о проекте FIFA Forward Enterprise летом 2026 года. Инициатива, по замыслу ФИФА, должна была объединить коммерческие направления организации и деятельность по проведению турниров. Предполагалось, что частные инвесторы смогут приобрести доли в новой структуре.

Инициатива вызвала недовольство Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). В организации предупредили о возможном бойкоте турниров ФИФА, если проект не будет отозван. Позднее Инфантино признал, что предложение вызвало разногласия, и сообщил, что его не будут реализовывать.

Инфантино возглавляет ФИФА с 2016 года. Он уже объявил о намерении баллотироваться на новый срок в 2027 году. Выборы президента организации состоятся весной следующего года в Марокко.