Москва23 нояВести.Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино планировал продать часть коммерческих прав на чемпионат мира частным инвесторам на срок в 96 лет. Об этом сообщает The Guardian.
Согласно данным документов, которые оказались в распоряжении британского издания, контракты предусматривали 12-летние инвестиционные периоды, а общая их продолжительность могла достигнуть 96 лет. При этом ФИФА сохранила бы за собой 51% акций коммерческого проекта FIFA Forward Enterprise (FFE) на бессрочной основе, а выплаты руководству составили бы до 5% от его стоимости в качестве бонусов.
Руководство мирового футбола объявило о проекте FIFA Forward Enterprise летом 2026 года. Инициатива, по замыслу ФИФА, должна была объединить коммерческие направления организации и деятельность по проведению турниров. Предполагалось, что частные инвесторы смогут приобрести доли в новой структуре.
Инициатива вызвала недовольство Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). В организации предупредили о возможном бойкоте турниров ФИФА, если проект не будет отозван. Позднее Инфантино признал, что предложение вызвало разногласия, и сообщил, что его не будут реализовывать.
Инфантино возглавляет ФИФА с 2016 года. Он уже объявил о намерении баллотироваться на новый срок в 2027 году. Выборы президента организации состоятся весной следующего года в Марокко.