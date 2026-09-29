Глава УЕФА призвал Инфантино уйти с поста президента ФИФА Глава УЕФА Чеферин призвал Инфантино к отставке с поста президента ФИФА

Москва29 сен Вести.Президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин выступил с резкой критикой в адрес главы Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино. По его мнению, тому пора покинуть свой пост. Заявление прозвучало на встрече Ассоциации европейских футбольных клубов в Копенгагене, передает газета L'Equipe.

Пора сказать: "хватит". Представьте, что за вашей спиной обсуждают продажу вашего наследия. Футбол важнее тех, кто им управляет. Никто не имеет права продавать его будущее, футбол не продается цитирует Чеферина издание. Имя Инфантино он при этом прямо не называл

В июле стало известно о планах Инфантино создать компанию, которая контролировала бы главные мужские и женские соревнования ФИФА. Предполагалось, что структура под названием FIFA Forward Enterprise увеличит прибыль ассоциаций-членов и поспособствует развитию футбола в мире. В ФИФА заявляли, что схема могла привлечь 4,2 миллиарда долларов. Однако инициатива была массово раскритикована функционерами, федерациями и другими организациями, после чего Инфантино от нее отказался.

Джанни Инфантино 56 лет. Он возглавил ФИФА в феврале 2016 года на внеочередном конгрессе, а позднее дважды переизбирался на безальтернативной основе. Следующие выборы президента организации должны состояться в марте 2027 года.