ФИФА подала иск к УЕФА в связи с дезинформацией об Инфантино

ФИФА обвинила УЕФА в клевете на Инфантино ФИФА подала иск к УЕФА в связи с дезинформацией об Инфантино

Москва29 сен Вести.Международная федерация футбола (ФИФА) подала иск против Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), обвинив организацию в распространении недостоверной информации о президенте ФИФА Джанни Инфантино. Об этом сообщает Sky Sports.

Действия УЕФА организованы недобросовестно. Без каких-либо оснований УЕФА предполагает, что господин Инфантино стремился лично нажиться на предложении, связанном с чемпионатом мира говорится в заявлении

Кроме того, в документе отмечается, что заявления УЕФА прозвучали накануне выборов президента ФИФА, которые должны пройти в марте 2027 года. По мнению авторов иска, европейские футбольные ассоциации таким образом пытаются повлиять на избирательный процесс. В ФИФА считают, что суд должен пресечь подобные попытки.

Ранее сообщалось, что Английская Премьер-лига, немецкая Бундеслига, итальянская Серия А и испанская Ла Лига выступили с требованием реформировать ФИФА. Лиги призвали ввести независимый контроль за деятельностью организации и дать заинтересованным сторонам реальное влияние на принятие решений. Их недовольство связано прежде всего с расширением международного календаря и тем, что ключевые вопросы развития футбола решаются без широкого обсуждения с национальными чемпионатами.