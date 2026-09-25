Москва25 сен Вести.Футбольные лиги Англии, Германии, Италии и Испании выступили с совместным призывом реформировать управление Международной федерации футбола (ФИФА). Об этом говорится в заявлении Ла Лиги.

По версии дивизиона, президент ФИФА уже признал необходимость изменений.

Мы призываем ФИФА: предоставить заинтересованным сторонам реальную роль в принятии решений; обеспечить принятие решений на основе фактических данных; защитить регулирующую роль ФИФА от ее коммерческой функции говорится в заявлении лиги в соцсети Х

Планируется создать специальную комиссию по решению вопроса в течение первых 100 дней с момента назначения нового лидера ФИФА.

Ранее президент Международной федерации футбола Джанни Инфантино направил письмо 211 ассоциациям – членам организации, в котором предложил обсудить реформирование системы управления ФИФА.