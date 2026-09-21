Москва21 сен Вести.Президент Международной федерации футбола Джанни Инфантино направил письмо 211 ассоциациям – членам организации, в котором предложил обсудить реформирование системы управления ФИФА. Вопрос планируется рассмотреть на заседании совета федерации 15 октября.

Инфантино выступает за проведение независимого внешнего аудита системы управления крупными стратегическими инициативами, а также за организацию консультаций с конфедерациями, ассоциациями-членами и другими заинтересованными сторонами.

В рамках этих консультаций планируется рассмотреть конкретные предложения, касающиеся более раннего вовлечения институциональных структур в процесс принятия решений, разграничения полномочий президента, бюро, совета и конгресса, а также практических мер по повышению прозрачности, обеспечению участия заинтересованных сторон и усилению подотчетности при реализации крупных стратегических инициатив отметил глава ФИФА в письме, которое приводит The Athletic

Он также прокомментировал ситуацию вокруг коммерческого проекта FIFA Forward Enterprise (FFE). По его словам, предложение не предполагало отказа ФИФА от контроля над спортивными решениями, однако информация о нем стала публичной до завершения внутренних процедур и вызвала обеспокоенность у футбольных ассоциаций.

Глава организации сообщил, что FFE было лишь предложением и не являлось принятым решением. В настоящее время проект отозван и реализован не будет.

Ранее УЕФА, АФК и КОНКАКАФ раскритиковали ФИФА и Инфантино из-за FFE. После угрозы УЕФА бойкотировать турниры ФИФА, включая чемпионат мира, организация отказалась от плана продажи части коммерческих прав. Позднее ряд европейских ассоциаций призвал Инфантино уйти в отставку.