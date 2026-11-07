Times: глава ФИФА Инфантино отказался от расширения чемпионата мира по футболу

Инфантино отказался от планов по расширению чемпионата мира по футболу Times: глава ФИФА Инфантино отказался от расширения чемпионата мира по футболу

Москва7 ноя Вести.Глава Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино отказался от идеи по дальнейшему расширению чемпионата мира. Об этом пишет газета The Times.

По данным источника издания, президент ФИФА принял такое решение с целью снять с себя давление после скандала, связанного с планами по продаже доли прав на проведение чемпионата. Подчеркивается, что в случае своего переизбрания на пост главы ФИФА Инфантино не будет настаивать на расширении мирового первенства как среди сборных, так и на клубном уровне.

В июне Инфантино заявлял, что рассматривается возможность увеличения числа участников чемпионата мира до 64 команд.

Позднее ФИФА объявила о планах по созданию компании FIFA Forward Enterprise, которая должна была объединить коммерческие направления организации и деятельность по проведению турниров. Предполагалось, что частные инвесторы смогут приобрести доли в новой структуре.

Инициатива вызвала недовольство Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). В организации предупредили о возможном бойкоте турниров ФИФА, если проект не будет отозван. Позднее Инфантино признал, что предложение вызвало разногласия, и сообщил, что его не будут реализовывать.

Инфантино возглавляет ФИФА с 2016 года. Он уже объявил о намерении баллотироваться на новый срок в 2027 году. Выборы президента организации состоятся весной следующего года в Марокко.