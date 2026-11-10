Москва10 нояВести.Главу ФИФА Джанни Инфантино могут вызвать для дачи показаний в Конгресс США в рамках расследования связей организации с президентом США Дональдом Трампом. Об этом пишет британская газета The Telegraph.
По данным издания, после победы демократов на промежуточных выборах конгрессмен Джейми Раскин в январе 2027 года может возглавить юридический комитет палаты представителей. Это позволит ему вызвать Инфантино повесткой в конгресс для дачи показаний. Разбирательство Раскин инициировал еще в июле.
Одним из эпизодов расследования стала история с домработницей Инфантино в Майами. Руководитель ФИФА, как отмечает газета, просил своего советника Карлоса Кордейру помочь иммигрантке оформить разрешение на работу. Согласно имеющимся документам, оплата ее труда шла через подразделение FIFA Americas. В федерации обвинения в нарушениях отвергают.
Согласно The Telegraph, возможное выступление Инфантино в Конгрессе и то, что он там скажет, способны отразиться на его перспективах на предстоящих выборах главы ФИФА в марте 2027 года.
Ранее Инфантино отказался от идеи увеличить число участников чемпионата мира, чтобы снять с себя давление после скандала с возможной продажей прав на проведение чемпионата.