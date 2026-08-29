Чемпион "Формулы-1" Норрис останется в "Макларене" до 2030 года "Макларен" продлил соглашение с Ландо Норрисом до конца 2030 года

Москва29 авг Вести.Британский гонщик Ландо Норрис продлил контракт с командой "Формулы-1" "Макларен" до конца 2030 года. Об этом сообщила пресс-служба коллектива.

Новое соглашение предусматривает возможность многолетнего продления сотрудничества после 2030 года.

"Макларен" - мой дом, и я очень рад подписать новый контракт, который сохранит меня в команде как минимум до 2030 года. Когда девять лет назад я начинал этот путь, у меня были четкие цели: вернуть "Макларен" на лидирующие позиции и завоевать чемпионские титулы. Мы достигли этой цели, но хотим большего - мы хотим продолжать побеждать прокомментировал решение Норрис

Британец выступает за "Макларен" в "Формуле-1" с 2019 года, а в программу развития команды вошел в 2017-м. Норрис провел за коллектив 163 Гран-при - больше, чем любой другой пилот в истории команды. На его счету 18 поул-позиций, 48 подиумов и 13 побед.

В сезоне 2025 года Норрис впервые стал чемпионом мира, а "Макларен" второй год подряд выиграл Кубок конструкторов.

23 августа он одержал свою вторую победу в Гран-при "Формулы-1".