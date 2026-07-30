Москва30 июл Вести.Защитник сборной Англии Джон Стоунз стал игроком итальянского "Интера". Контракт с футболистом рассчитан на два сезона, сообщила пресс-служба клуба.

32-летний Стоунз с 2016 по 2026 год выступал за "Манчестер Сити", в составе которого провел 295 матчей, забил 19 мячей и отдал девять результативных передач. Вместе с клубом защитник шесть раз выиграл чемпионат Англии, стал победителем Лиги чемпионов, а также завоевал ряд национальных и международных трофеев.

За сборную Англии футболист сыграл 94 матча, дважды становился серебряным призером чемпионата Европы, а также завоевал бронзу чемпионата мира и Лиги наций.