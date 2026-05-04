Миланский клуб "Интер" в 21-й раз стал чемпионом Италии по футболу

"Интер" досрочно стал победителем чемпионата Италии по футболу Миланский клуб "Интер" в 21-й раз стал чемпионом Италии по футболу

Москва4 мая Вести.Миланский "Интер" обеспечил себе победу в чемпионате Италии по футболу за три тура до завершения турнира.

Клуб стал победителем национального чемпионата в 21-й раз, больше титулов серии А — 36 — только у "Ювентуса".

Вечером 3 мая "Интер" обыграл "Парму" со счетом 2:0 в матче 35-го тура​​​. Голы на счету нападающего Маркуса Тюрама (45+1 минута) и полузащитника Генриха Мхитаряна (80-я).

"Интер" набрал 82 очка, на второй строчке с 70 очками расположился чемпион прошлого сезона "Наполи". "Парма" с 42 очками занимает 12-ю строчку турнирной таблицы.

Ранее журнал The Economist писал об обсуждении европейскими странами на фоне ситуации вокруг Гренландии предложения бойкотировать чемпионат мира по футболу, который пройдет этим летом в США.