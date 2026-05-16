"Бавария" побила рекорд "Реала" по голам за сезон в топ-5 лигах Европы

Москва16 мая Вести.Мюнхенская "Бавария" установила рекорд главных пяти европейских чемпионатов по количеству голов за сезон.

В последнем туре чемпионата Германии "Бавария" на своем поле разгромила "Кельн" (5:1). По итогам 34 туров футболисты забили 122 гола. Предыдущий рекорд среди топ-5 европейских лиг принадлежал мадридскому "Реалу", который в сезоне-2011/12 поразил ворота 121 раз.

Обойти "Баварию" в истории топ-5 европейских первенств однажды удалось только итальянскому "Торино". Сезон-1947/48 команда завершила со 125 голами в 40 матчах.

В пятерку главных лиг Европы входят чемпионаты Англии, Испании, Италии, Германии и Франции.