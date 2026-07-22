Москва22 июл Вести.Пятикратный победитель Лиги чемпионов, бывший футболист мадридского "Реала" и английского "Манчестер Юнайтед" Каземиро перешел в "Интер Майами", за который выступает аргентинец Лионель Месси. Об этом сообщается на официальном сайте американского клуба.

Полузащитник сборной Бразилии подписал с "Интером" контракт сроком до конца 2027 года с возможностью продления соглашения до декабря 2029 года.

Я очень горд приветствовать Каземиро в "Интер Майами". Это человек и игрок, которым я давно восхищаюсь. Он - настоящий победитель, добившийся очень многого в футболе. Я рад, что теперь, после блестящей карьеры в "Реале" и "Манчестер Юнайтед" он решил выбрать Майами своим следующим домом прокомментировал переход Каземиро совладелец клуба Дэвид Бекхэм, бывший капитан сборной Англии

Каземиро 34 года, он выступал за "Реал" с 2013 по 2022 год. Вместе с мадридской командой он пять раз выигрывал Лигу чемпионов, а также трижды становился чемпионом Испании, завоевал один Кубок и три Суперкубка страны, а также трижды выигрывал Клубный чемпионат мира.

В составе "Манчестер Юнайтед" Каземиро провел четыре сезона с 2022 по 2026 год, взял Кубок Англии и Кубок английской лиги. Также на счету полузащитника 90 матчей и 10 мячей за сборную Бразилии, в составе которой он отыграл на трех чемпионатах мира (2018, 2022, 2026). Вместе с бразильской сборной он завоевал Кубок Америки в 2019 году.