"Манчестер Сити" грозит исключение из АПЛ за финансовые нарушения

"Манчестер Сити" нарушил 114 из 115 финансовых правил АПЛ "Манчестер Сити" грозит исключение из АПЛ за финансовые нарушения

Москва26 сен Вести.Футбольный клуб "Манчестер Сити" столкнулся с серьезными санкциями, включая возможное исключение из Английской премьер-лиги. Об этом пишет The Athletic.

По информации издания, клуб признан виновным в 114 из 115 предъявленных обвинений.

Представитель клуба от комментариев отказался, отметив лишь, что дело еще "в процессе".

Обвинения были выдвинуты в 2023 году после четырехлетнего расследования. При этом ФК является шестикратным чемпионом АПЛ.

Ранее миллиардер и совладелец "Манчестер Юнайтед" Джим Рэтклифф заявил, что "Великобритания катится вниз".