Москва26 сенВести.Футбольный клуб "Манчестер Сити" столкнулся с серьезными санкциями, включая возможное исключение из Английской премьер-лиги. Об этом пишет The Athletic.
По информации издания, клуб признан виновным в 114 из 115 предъявленных обвинений.
Представитель клуба от комментариев отказался, отметив лишь, что дело еще "в процессе".
Обвинения были выдвинуты в 2023 году после четырехлетнего расследования. При этом ФК является шестикратным чемпионом АПЛ.
Ранее миллиардер и совладелец "Манчестер Юнайтед" Джим Рэтклифф заявил, что "Великобритания катится вниз".