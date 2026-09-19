Москва19 сен Вести.Главной проблемой Великобритании является дефицит политиков, способных решать проблемы в экономике, социальной сфере и миграции. Об этом в беседе с ВВС заявил миллиардер и совладелец "Манчестер Юнайтед" Джим Рэтклифф.

Бизнесмен убежден, что нынешние британские политики проводят недостаточно жесткую политику, без которой решить проблемы с мигрантами и социальными выплатами невозможно.

Великобритания катится вниз, и сложно сказать, когда мы остановимся сказал Рэтклифф

Он также раскритиковал Лондон за неготовность одобрить разработку шотландских нефтегазовых месторождений, приостановленную судом Эдинбурга в прошлом году из-за неполных данных об экологическом ущербе.

Вы могли бы ожидать разработки наших природных ресурсов, но мы явно этого не делаем, мы их закрываем заключил миллиардер

Ранее стало известно, что британское правительство призвало граждан запасаться едой и водой, а также готовиться к войне с Россией.