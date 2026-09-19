Дмитриев заявил, что лишь мигранты верят в Великобританию Кирилл Дмитриев: только мигранты верят в Соединенное Королевство

Москва19 сен Вести.В Великобританию верят только мигранты, считает спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

Так он прокомментировал в соцсети X слова британского миллиардера Джима Рэтклиффа, который в интервью признался, что утратил веру в свою страну.

Только мигранты верят в Соединенное Королевство написал Дмитриев

Ранее газета Daily Mail со ссылкой на источник в спецслужбах сообщала, что Великобританию ждет наплыв мигрантов, которые нелегально проживают в Ирландии. Причиной в статье указываются планы националистической группировки "Новая Ирландская республиканская армия" (New IRA) по их выдворению.