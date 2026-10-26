Рашид Рахимов ответил на слухи вокруг отказа тренировать воронежский "Факел" Тренер Рахимов объяснил, почему отказался от работы в воронежском "Факеле"

Москва26 окт Вести.Экс-тренер футболистов казанского "Рубина" Рашид Рахимов в интервью ИС "Вести" ответил на вопрос по поводу возможного назначения в воронежский "Факел".

Ранее спортивный директор воронежского клуба Руслан Пименов сообщил, что "Факел" сделал официальное предложение Рахимову. По словам Пименова, тренер взял паузу на две недели, чтобы обдумать предложение и дать финальный ответ.

В футбольном сообществе вскоре появились слухи, будто Рахимов отказался от назначения в Воронеж, поскольку намеревается вернуться в Казань. Сам тренер опроверг эти слухи по ситуации.

Нет, здесь не совсем все правильно. У меня есть определенные свои проблемы, которые нужно мне решить. Чтобы принимать что-то, нужно быть на 100% сконцентрированным на работе. У меня же не получается отдаваться работе на 50-60%, движения вперед не будет. А поскольку проблемы были и их нужно было решить, то, естественно, говорить, что я где-то был бы назначен или еще что-то, неправильно. Я был сконцентрирован на том, что мне нужно было решать отметил он

Ранее тренер Рахимов отметил, что в Российской премьер-лиге (РПЛ) наблюдется снижение качества футбола.

Рахимов покинул пост главного тренера "Рубина" в январе 2026 года, специалист проработал в казанской команде с апреля 2023 года. Также ранее Рахимов возглавлял пермский "Амкар", московский "Локомотив", грозненский "Ахмат" и "Уфу".