Рахимов объяснил, чего не хватает "Спартаку“ для борьбы за титул

Тренер Рахимов: "Спартаку" не хватает надежности в игре Рахимов объяснил, чего не хватает "Спартаку“ для борьбы за титул

Москва26 окт Вести."Спартаку" не хватает сбалансированности и надежности в игре за титул. Такое мнение ИС "Вести" выразил экс-тренер казанского "Рубина" Рашид Рахимов.

Он отметил, что в матче 12-го тура Альфа-Банк РПЛ, состоявшемся 25 октября между ЦСКА и "Спартаком", "армейцы" воспользовались слабостями в обороне красно-белых.

Мне кажется, ["Спартаку"] не хватает надежности в игре, сбалансированной игры. Мы видим, что многие соперники, обладающие определенным уровнем, в основном наказывают "спартаковцев" как раз в переходных фазах сказал он

При этом, подчеркнул знаменитый тренер, атаки "Спартак" проводит умело.

В атаке они очень опасны. Там качественные футболисты [...], но баланс оборонительных действий им нужно наладить. Как только это появится, я думаю, они станут еще опаснее заметил он

ЦСКА после победы над красно-белыми набрал 25 очков и занимает третье место в таблице. "Спартак" с 23 очками располагается на пятой строчке турнирной таблицы.