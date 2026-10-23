Спортивный эксперт Дементьев сделал прогноз на финал Кубка Гагарина Хоккейный агент Дементьев: ожидаю финал между ЦСКА и "Локомотивом"

Москва23 окт Вести.Отработавший скаутом клубов Национальной хоккейной лиги известный хоккейный эксперт, российский агент и функционер Алексей Дементьев ожидает в финале Кубка Гагарина противостояние бывшей и нынешней команд Игоря Никитина. В интервью MK.RU он предложил дождаться распределения мест к финалу.

На такие размышления его подтолкнула серия из 12 выигранных ЦСКА игр. Такая победная серия — это тоже моральная нагрузка, которую нужно нести, уверен эксперт. 12 побед подряд — это очень серьезное достижение, и морально всей команде очень сложно идти и постоянно выигрывать каждую игру.

Если получится так, что финал будет ЦСКА — "Локомотив", то, что мы видим сейчас — это будет очень сильная серия отметил Дементьев

Он отметил, что до этого в истории российского хоккея складывается тенденция, когда одна команда либо проигрывает сериями, либо выигрывает сериями. Это, по мнению Дементьева, не планируют ни игроки, ни клуб.

Просто сегодня получилось у одних, завтра получится у других, но результат у армейской команды мы видим — 12 побед добавил он

Так эксперт прокомментировал ключевую встречу недели между "Спартаком" и ЦСКА. Он отметил, что красно-белые начинают налаживать игру и все больше приносят очков в копилку. Спартаковцы смогли взять верх над принципиальным соперником, прервав 12-матчевую победную серию московских армейцев.

До этого ЦСКА проиграл тоже "Спартаку". Поэтому этот коллектив является каким-то камнем преткновения для армейской команды в текущем чемпионате, констатировал Алексей Дементьев.