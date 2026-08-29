Ходьков оценил матч за Суперкубок России по гандболу Ходьков оценил игру ЦСКА в матче за Суперкубок России по гандболу

Москва29 авг Вести.Игроки ЦСКА одержали победу над "Чеховскими медведями" в матче за Суперкубок России благодаря характеру и терпению. Об этом ИС "Вести" заявил главный тренер ГК ЦСКА (Москва) Олег Ходьков.

Я рад за команду, что у нее есть характер, который она показала во втором тайме, никто не поник. За счет большого желания, старания, терпения смогли выиграть … Мы настраивались на победу, могло все повернуться. Но самое главное, что во втором тайме мы добавили скорости и в нападении больше движений сделали, отстояли … Концовку там буквально последние, наверное, 10-8 минут, отстояли … это большая работа защитника сказал он

Сегодня, 29 августа, в подмосковном Чехове ЦСКА обыграл "Чеховских медведей" в первом матче мужского гандбольного сезона и стал обладателем Суперкубка России. Матч завершился со счетом 26:22.