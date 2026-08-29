Москва29 авг Вести.Матчи за Суперкубок России по гандболу перед стартом сезона 2026/27 должны быть интригующими. Об этом ИС "Вести" заявил президент Федерации гандбола России Сергей Шишкарев

Жду только борьбы, жду, чтобы не было фаворитов или фаворита до конца чемпионата, чтобы каждый матч была интрига, была борьба и все это привлекало болельщиков, которых я с удовольствием приглашаю на трибуны наших дворцов поболеть за мужские и женские команды сказал он

Сегодня, 29 августа, в подмосковном Чехове ЦСКА обыграл "Чеховских медведей" в первом матче мужского гандбольного сезона и стал обладателем Суперкубка России. Матч завершился со счетом 26:22.

Ранее главный тренер ГК ЦСКА (Москва) Олег Ходьков заявил, что игроки ЦСКА одержали победу благодаря характеру и терпению.