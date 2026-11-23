Москва23 ноя Вести.У исполняющего обязанности и у главного тренера футбольного клуба разный уровень ответственности. Такое мнение высказал ИС "Вести" главный тренер ПФК ЦСКА Дмитрий Игдисамов.

После того, как Фабио Челестини ушел с поста главного тренера ЦСКА, Игдисамову поручили завершить сезон 2025/26. При нем в трех заключительных матчах команда сначала уступила "Спартаку" в Кубке России, а затем выиграла в Российской премьер-лиги у "Пари НН" и "Локомотива".

Быть исполняющим обязанности и быть [утвержденным] главным тренером - это две абсолютно разные роли и две абсолютно разные нагрузки. Плюс, если брать концовку прошлого чемпионата, то понятно, какая у меня была роль: доверили на последние три игры. И, в принципе, если бы там сложилось все менее удачно, никто бы больших претензий не предъявлял, и все понимали, в какой ситуации я оказался. Здесь же совсем другая ситуация: ты готовишь команду к чемпионату и уже нацеливаешься на определенные результаты. С точки зрения давления результата - мне комфортно