Игдисамов: главным тренерам нужно принимать суровые и жестокие правила футбола Главный тренер ПФК ЦСКА Игдисамов: в футболе невозможно выигрывать всегда

Москва23 ноя Вести.Стоит футбольной команде начать испытывать трудности с достижением результата, как главного тренера начинают критиковать. Такую тенденцию отметил в беседе с ИС "Вести" главный тренер профессионального футбольного клуба (ПФК) ЦСКА Дмитрий Игдисамов.

Невозможно выигрывать всегда. Бывают полосы белые, бывают полосы черные. И нужно принимать правила этой игры. К сожалению, они такие суровые и жестокие. … Сергей Богданович [Семак, главный тренер петербургского "Зенита"] - шесть чемпионств подряд, тем не менее попадает под шквал критики. Мурад Олегович [Мусаев, возглавляет футбольный клуб "Краснодар"] привел команду к первому чемпионству, в прошлом году выиграл серебро, и здесь по объективным причинам, да, не задалось. И уже пошли разговоры об увольнении и тому подобное указал Игдисамов

После серии побед на старте сезона Российской премьер-лиги сезона 2026/27 "Краснодар" не смог выиграть в семи матчах подряд. После неудачной серии игр в СМИ появилась информация о возможной отставке Мусаева.

Это [подобные ситуации] нужно просто принимать как данность. А как я это все на себе там перенесу - покажет только время заключил главный тренер ЦСКА

Дмитрий Игдисамов возглавил основную команду ПФК ЦСКА летом 2026 года.