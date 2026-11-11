Экс-футболист ЦСКА Ярошик признался, что следит за российским футболом Ярошик заявил, что внимательно следит за российским футболом

Москва11 ноя Вести.Известный чешский футболист Иржи Ярошик, игравший в московском ЦСКА и занимавшийся тренерской работой в РФ, заявил, что продолжает следить за российским футболом и не пропускает самые важные матчи Российской премьер-лиги (РПЛ).

В беседе с РИА Новости он допустил, что может снова вернуться к тренерской работе в России.

Я стараюсь не пропускать наиболее важные с точки зрения турнирного положения матчи российской премьер-лиги​​​. Активно обсуждаю их, например, с братьями моей жены Златы, они оба тоже футболисты сказал Ярошик

Ранее Михаил Галактионов досрочно покинул пост главного тренера московского футбольного клуба "Локомотив". Встреча 14-го тура чемпионата России по футболу против казанского "Рубина" стала последней для него.