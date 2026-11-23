Москва23 ноя Вести.Текущий состав профессионального футбольного клуба (ПФК) ЦСКА способен на большее, заявил ИС "Вести" главный тренер команды Дмитрий Игдисамов.

Я не думаю, что мы близки к потолку. Да, были игры, в которых мы играли ниже своих возможностей, к сожалению. Были объективные причины, которые мы постарались устранить. Потолок этой команды, я думаю, намного выше. Но опять же, это путь тернистый. Сейчас очень много молодежи в команде: из 24 футболистов 14 - это 21 год и младше. А им свойственна нестабильность, к сожалению. Я думаю, что большой потенциал для роста именно здесь, когда наши молодые футболисты получат свой бесценный опыт, который, к сожалению, иногда мы покупаем за высокую цену