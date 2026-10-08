Москва8 окт Вести.Запуск учебно-тренировочной базы ЦСКА в Химках позволит создать долгосрочный и прочный фундамент для развития футбольного клуба. Об этом в интервью ИС "Вести" заявил заместитель главы администрации президента РФ, председатель совета директоров ПФК ЦСКА Максим Орешкин.

Мы понимаем, насколько важно иметь современную базу, потому что это подготовка команды, это подготовка к конкретным матчам. Но важно, чтобы эта база была не просто местом, куда команда заезжает провести одну-две тренировки, а важно, чтобы это было место, которое увязывает с собой и основную команду, и молодежную команду, привлекает, становится местом притяжения для детей, которые в будущем могут выйти на поле за футбольный клуб ЦСКА сообщил Орешкин

Он подчеркнул, что весной 2029 года футбольная команда полным составам сможет заехать на новую базу и приступить к тренировкам.

Кроме того, Орешкин отметил, что основа долгосрочной устойчивости и уверенности в будущем для футбольного клуба состоит из трех элементов.

Что еще остается, то, что еще важно сделать для того, чтобы оставить такое фундаментальное, долгосрочное наследие для футбольного клуба – это стадион… чтобы у армейского клуба был большой дом. Сейчас мы делаем базу. И третьей остается детско-юношеская школа, академия добавил он

В подмосковных Химках стартовал важный этап строительства новой учебно-тренировочной базы ЦСКА. На 13 гектарах разместят четыре футбольных поля, жилой корпус и современный медицинский центр. Одновременно там смогут тренироваться игроки основного состава, молодежной команды и воспитанники академии.