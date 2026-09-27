Москва27 сен Вести.Выставочный матч "Легенды ЦСКА" — "Друзья Вагнера Лава", организованный в честь завершения карьеры Вагнера Лава в качестве футболиста, прошел замечательно.

Об этом заявил ИС "Вести" главный тренер ПФК ЦСКА в 2009-2016 годах Леонид Слуцкий.

Все супер! Все класс! Все замечательно! ЦСКА молодцы, что сделали такой матч. Чтим наших легенд сказал Слуцкий

Ранее отмечалось, что проведение подобной игры было давним желанием Вагнера Лавы.

Бывший игрок ЦСКА Алан Дзагоев назвал экс-нападающего легионером №1.