Вагнер Лав: спасибо ЦСКА за прощальный матч среди родных и близких Вагнер Лав: счастлив сыграть прощальный матч в кругу родных и близких

Москва27 сен Вести.Экс-форвард ПФК ЦСКА Вагнер Лав провел свой прощальный матч, в нем встретились команды "Легенды ЦСКА" и "Друзья Вагнера Лава". Проведение подобной игры было давним желанием, признался ИС "Вести" сам нападающий.

Футболист "наслаждался каждым моментом" матча.

Такой прощальный матч - это моя мечта. Я наслаждался моментом: рядом родные и близкие, рядом любимые партнеры по команде, на трибунах тысячи людей - у меня не слов, чтобы описать происходящее. Честно говоря, я очень хотел, но не ожидал, спасибо клубу за такой вечер! Я в восторге! Спасибо всем болельщикам! поделился Вагнер Лав.

Бразильский футболист Вагнер Лав отметился двумя голами в своем прощальном матче на "ВЭБ-Арене" в Москве.

Встреча, прошедшая 26 сентября, завершилась вничью - со счетом 3:3. За "Легенд ЦСКА" голами отметились Ролан Гусев и Кирилл Набабкин. У "Друзей Вагнера Лава" отличились сын Вагнера Ловиньо и Даниэль Карвальо.