Москва27 сенВести.Экс-форвард ПФК ЦСКА Вагнер Лав провел свой прощальный матч, в нем встретились команды "Легенды ЦСКА" и "Друзья Вагнера Лава". Проведение подобной игры было давним желанием, признался ИС "Вести" сам нападающий.
Футболист "наслаждался каждым моментом" матча.
Такой прощальный матч - это моя мечта. Я наслаждался моментом: рядом родные и близкие, рядом любимые партнеры по команде, на трибунах тысячи людей - у меня не слов, чтобы описать происходящее. Честно говоря, я очень хотел, но не ожидал, спасибо клубу за такой вечер! Я в восторге! Спасибо всем болельщикам!поделился Вагнер Лав.
Бразильский футболист Вагнер Лав отметился двумя голами в своем прощальном матче на "ВЭБ-Арене" в Москве.
Встреча, прошедшая 26 сентября, завершилась вничью - со счетом 3:3. За "Легенд ЦСКА" голами отметились Ролан Гусев и Кирилл Набабкин. У "Друзей Вагнера Лава" отличились сын Вагнера Ловиньо и Даниэль Карвальо.