Москва27 сен Вести.Выставочный матч "Легенды ЦСКА" — "Друзья Вагнера Лава" организовали в честь завершения футбольной карьеры Вагнера Лава.

Экс-нападающего проводили матчем между командами, за которые он выступал, заявил ИС "Вести" игрок ПФК ЦСКА в 2008-2022 годы Алан Дзагоев.

Помимо спортивных достижений, Лав запомнился болельщикам и коллегам своими личными качествами, указал он.

[Эмоции от матча] - супер. С одной стороны, и ощущение хорошее, сколько болельщиков, народу собралось. С другой стороны, когда уходит из футбола такая легенда, это, конечно, немножко огорчает. В то же время, оглядываясь назад, сколько титулов, сколько голов он забил, сколько радости людям подарил - это, конечно, незабываемо. Мы по-настоящему провожаем настоящую, живую легенду … Помимо того, что это был топ-игрок, он супер-топовский человек. Так что, двоякие впечатления … Давным-давно было понятно, что Вагнер Лав - легионер номер один в России за всю историю