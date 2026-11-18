Москва18 ноя Вести.Федерация хоккея России работает на самом высоком уровне. За 20 лет в стране построены сотни крытых хоккейных стадионов Об этом заявил в интервью ИС "Вести" президент общероссийской общественной организации Владислав Третьяк.

По его словам, значительное внимание уделяется и тому, кто и как тренирует молодых игроков.

В 2006 году, когда я пришел на пост президента Федерации хоккея [РФ], у нас всего было 146 катков. Мы пошли в правительство..., специально добились программы по строительству катков, потому что ведущим странам - Канаде, Америке, Финляндии, Швеции - мы уступали по количеству на душу населения хоккейных стадионов. Сегодня почти в семь раз мы превысили по сравнению с 2006 году - 815 хоккейных дворцов. Дворцов, я повторяю, крытые. Это очень важно, но еще надо работать над этим. Если в Канаде 3 тысячи катков, в Финляндии, где 5 миллионов всего живет населения, 280 катков. Представляете, кто против нас играет? В Канаде, в Америке - 2 тысячи катков, в Швеции - 370. Практически в каждом маленьком городке у них стоит хоккейный дворец. Поэтому, конечно, это большой потенциал сказал Третьяк

Он добавил, что Федерация уделяет большое внимание аккредитации судей, тренеров и методикам тренировки хоккеистов.

Федерация хоккея за 20 лет построила целую структуру подготовки. Потом у нас очень хорошие отношения с [образовательным центром] "Сириус". У нас около там 6 тысяч мальчишек проходят через "Сириус" каждый год. 200 команд приезжают - необязательно профессиональные клубы, даже клубы "золотой шайбы", чуть повыше уровня. Они приезжают туда, 21 день живут: у них мастер-классы, проводят их заслуженные мастера, им показывают, и разговаривают с ними. Я сам неоднократно туда приезжал и давал мастер-классы, выступал перед ними. Так что, я хочу сказать, что очень многое за 20 лет сделано, и действительно Федерация [хоккея России] работает на самом высоком уровне отметил Третьяк

Ранее он назвал большим успехом решение CAS о допуске российских хоккеистов на международные соревнования и заверил, что РФ Россия направит на предстоящий чемпионат мира своих сильнейших игроков из КХЛ и НХЛ.