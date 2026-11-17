Третьяк: РФ будет добиваться допуска на МЧМ в Канаде или его переноса

Третьяк заявил, что РФ будет добиваться допуска на МЧМ в Канаде Третьяк: РФ будет добиваться допуска на МЧМ в Канаде или его переноса

Москва17 ноя Вести.Россия будет добиваться допуска сборной РФ по хоккею на молодежный чемпионат мира (МЧМ) в Канаде. Об этом в интервью ИС "Вести" заявил президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк.

Наша главная задача – это добиваться все-таки решения или переноса. Конечно, это я понимаю, что очень сложно перенести сейчас, потому что там и телевидение, и уже билет они продали. И, конечно, болельщики, в принципе, хотят видеть нашу команду, естественно, потому что наша команда одна из лучших сказал Третьяк

Он добавил, что такая ситуация происходит под давлением правительства.

Поэтому сейчас … мы будем добиваться … если чемпионат будет проходить без нас, чтобы Международная федерация [хоккея] МОК наложила санкции и на Федерацию хоккея Канады, потому что они, по идее, должны обеспечивать нам визы, приезд нашей команды … Наша самая главная задача, чтобы все-таки решение арбитражного суда оно вошло в действие сказал Третьяк

Ранее президент Федерации хоккея России высказался о недопуске молодежной сборной РФ на молодежный чемпионат мира 2027 года.