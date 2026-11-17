Москва17 нояВести.Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк в интервью ИС "Вести" высказался о недопуске молодежной сборной РФ на молодежный чемпионат мира (МЧМ) 2027 года.
Канада заявила, что не допустит на свою территорию хоккеистов молодежной сборной России даже с визами. Третьяк призвал не терять надежды.
Я думаю, что надежда всегда умирает последнейсказал президент Федерации хоккея России
Ранее Владислав Третьяк заявил, что новому президенту Международной федерации хоккея (IIHF) Францу Райндлю стоит больше брать на себя ответственности в принятии решений.