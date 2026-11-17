Третьяк о допуске россиян на МЧМ в Канаде: надежда умирает последней

Третьяк высказался о недопуске россиян на МЧМ в Канаде Третьяк о допуске россиян на МЧМ в Канаде: надежда умирает последней

Москва17 ноя Вести.Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк в интервью ИС "Вести" высказался о недопуске молодежной сборной РФ на молодежный чемпионат мира (МЧМ) 2027 года.

Канада заявила, что не допустит на свою территорию хоккеистов молодежной сборной России даже с визами. Третьяк призвал не терять надежды.

Я думаю, что надежда всегда умирает последней сказал президент Федерации хоккея России

Ранее Владислав Третьяк заявил, что новому президенту Международной федерации хоккея (IIHF) Францу Райндлю стоит больше брать на себя ответственности в принятии решений.