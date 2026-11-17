Глава ФХР Третьяк: главе IIHF стоит больше брать на себя и показывать свое "я"

Третьяк посоветовал новому главе IIHF больше брать на себя ответственности Глава ФХР Третьяк: главе IIHF стоит больше брать на себя и показывать свое "я"

Москва17 ноя Вести.Новому президенту Международной федерации хоккея (IIHF) Францу Райндлю стоит больше брать на себя ответственности в принятии решений. Об этом в интервью ИС "Вести" заявил президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк.

Он отметил, что Райндль заступил в должность в начале октября и сейчас ему приходится работать с командой бывшего президента федерации.

Сегодняшний президент, я его хорошо знаю… у нас всегда были очень хорошие отношения. Но ему немножко сложно сейчас. Почему? Потому, что он пришел в команду, которая сформирована была предыдущим [президентом]. Я думаю, он хочет что-то сделать, но ему сложно, и ему надо больше все-таки на себя брать, а не слушать вот тех, с кем он сейчас работает, ту команду, которая предыдущая была, и он должен немножко показать свое "я" сказал Третьяк

Ранее Райндль поддержал участие сборной России в международных соревнованиях. Он отметил, что окончательное решение касательно чемпионата мира по хоккею весной 2027 года еще не принято, но подчеркнул, что IIHF обязана соблюдать решение Спортивного арбитражного суда.