Москва2 окт Вести.Немец Франц Райндль избран новым президентом Международной федерации хоккея (IIHF) на четырехлетний срок. Об этом сообщается на сайте организации.

Выборы состоялись в пятницу, 2 октября, в рамках полугодового конгресса организации на испанском острове Тенерифе.

Голосование проходило в два тура. В первом туре чех Петр Бржиза получил 48 голосов, Райндль – 36, а киргиз Айваз Оморканов – 33. Поскольку ни один кандидат не набрал более 50%, имя Оморканова было исключено из списка и был проведен второй тур. Во втором туре Райндль получил 60 голосов, а Бржиза — 57.

Франц Райндль сменил на этом посту Люка Тардифа, который в марте 2026 года объявил об отказе от выдвижения своей кандидатуры на новый срок.

В 2014 году Райндль был назначен президентом Немецкой федерации хоккея, он занимал эту должность в течение восьми лет. С 2016 года он является членом Совета IIHF, занимая пост председателя нескольких комитетов в течение последнего десятилетия.

Ранее главный тренер хоккейного клуба СКА Игорь Ларионов заявил, что уход Тардифа со своего поста скажется на судьбе российской сборной в мировом хоккее.