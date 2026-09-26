Москва26 сен Вести.Бывший министр спорта РФ Павел Колобков в ходе генассамблеи Международной шахматной федерации в узбекистанском Самарканде был избран вице-президентом организации.

За его кандидатуру проголосовали 78 человек. Таким образом Колобков стал одним из семи вице-президентов FIDE.

Россиянин был выдвинут федерациями Белоруссии, Кубы и Таджикистана. Россия не имела права голоса на выборах. Федерация шахмат Украины, а также соперники Колобкова на выборах Джордж Мастрокукос и Давид Льяда попытались оспорить его выдвижение на должность, но их жалоба была отклонена.

Ранее стало известно, что представитель Казахстана Тимур Турлов стал новым президентом Международной шахматной федерации, получив 110 голосов делегатов. На этом посту он сменил Аркадия Дворковича, возглавлявшего организацию с 2018 года.

57-летний Колобков занимал должность министра спорта РФ с 2016 по 2020 год. Он является олимпийским чемпионом в фехтовании на шпагах.