Москва26 сен Вести.Представитель Казахстана Тимур Турлов стал новым президентом Международной шахматной федерации (FIDE), получив 110 голосов делегатов, передает корреспондент ТАСС с Генеральной ассамблеи FIDE в Самарканде.

Его основным соперником на выборах был немец Вадим Розенштайн, набравший 85 голосов. Еще один кандидат из Германии, Ян-Хенрик Бюттнер, прекратил участие в выборах после первого тура.

Турлову 38 лет, он родился в Москве. С 2023 года Тимур Турлов возглавляет Казахстанскую федерацию шахмат, а в 2024 году стал руководителем Международной федерации школьных шахмат.